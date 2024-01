Il cinema del maestro Fornara

‘Andare al cinema fa bene!’ è il titolo del corso di cinema che si articolerà nel weekend al Rosebud, in compagnia del maestro Bruno Fornara, selezionatore dei film per la Mostra del Cinema di Venezia. Domani, sabato 20 e domenica 21 gennaio ritorna nella sala di via Medaglie d’Oro il critico cinematografico, che proporrà 23 film per fare un altro giro del mondo e un altro giro del cinema attraversando tutti i generi: gialli, noir, melodrammi, fantasiosi, singolari, pieni di musica, socialmente impegnati, su temi scottanti, film sui giovani, film di registi noti e sconosciuti, celebri o all’inizio della carriera. Un appuntamento sempre molto atteso con uno dei critici cinematografici più amati dal pubblico. Il corso si articola in tre momenti, a partire da domani, alle 20.30, sabato alle 15.30 e infine domenica alle 9.30. Adesioni alla cassa del Rosebud negli orari di apertura.

Lara Maria Ferrari