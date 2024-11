Il cinema di Cavriago ha una storia speciale. Stasera la presentazione di ’Pareven furmighi’

Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago viene presentato "Pareven furmighi", il libro opuscolo sulla storia del cinema di Cavriago, con musica, testimonianze e la proiezione del documentario di Segre. Era il 1951 quando venne inaugurato il Cinema Teatro Nuovo, grazie alla volontà e all’impegno di tanti cavriaghesi; poi venne chiuso nel 1985 e riaperto il 16 settembre del 1996, con due sale e il nuovo nome di Multisala Novecento. Stasera presentazione del libro con intermezzi musicali di Adelmo Sassi, Johnny Sacco e Roberto Casoli, testimoniare con aneddoti e ricordi, fino alla proiezione del film documentario "Pareven furmighi" realizzato e diretto dal regista Daniele Segre nel 1997, nel quale si racconta appunto la storia delle "formiche" che trasportarono, a mano o su mezzi di fortuna, i mattoni dalla fornace a via del Cristo, per dare vita a un cinema per la collettività.