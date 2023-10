Il cinema e la maternità. All’Eden arriva Petites

Affronta il tema enorme della maternità con una sensibilità nuova, rispettosa delle emozioni della protagonista sullo schermo e del pubblico, toccando il cuore nel profondo, il primo film della regista francese Julie Lerat-Gersant dal titolo ‘Petites. La vita che vorrei...per te’, in uscita oggi al cinema Eden di Puianello e in tutt’Italia, distribuito da Satine Film di Claudia Bedogni.

Al centro della storia, attualissima, c’è Camille, una ragazza di 16 anni che si ritrova di fronte a una maternità inattesa ed è costretta dal giudice a recarsi in un centro di accoglienza per giovani gestanti, o già con bambini piccoli. Lontana dalla naturale spensieratezza dei suoi anni, Camille si trova a misurarsi con il suo nuovo ruolo. Separata dalla madre, che l’ha avuta in giovanissima età, la ragazza stringe amicizia con Alison, immatura e scapestrata che vive con la piccola Diana, e subisce l’autorità dell’educatrice Nadine, ma saranno questi incontri a farla riflettere con un senso di responsabilità nuovo e con un sentimento d’amore inedito.

Un’opera vitale su un soggetto delicatissimo come la gravidanza in giovane età, che giunge al momento giusto, per almeno tre motivi. Spinge a interrogarsi sull’assunzione di responsabilità che la maternità comporta, sul sentirsi dentro questa missione e sfugge, finalmente, alla polarizzazione tossica che di questo tema fanno i social.

Lo spiega bene Bedogni. "Il film porta a interrogarsi se, riconoscendo la propria inadeguatezza nel dare al nascituro una vita dignitosa, non sia un gesto d’amore più consapevole affidarlo a una famiglia che possa accudirlo e assicurargli un futuro migliore di quello che la madre naturale potrebbe garantirgli". Vedendo il film, mente e cuore vanno al piccolo Enea. "Una storia che ha commosso l’ Italia – ricorda la distributrice - Enea è stato lasciato dalla mamma in una culla per la vita al Mangiagalli di Milano, cosa non rara in sé. Ciò che ha commosso è la lettera che la mamma ha lasciato con il neonato: Mi chiamo Enea, la mamma mi ama ma non può occuparsi di me. Ho molto a cuore Petites, che aiuta a ragionare sul fatto che Enea non è stato abbandonato, ma affidato, un grande gesto d’ amore". ‘Petites’ è cinema del reale, invita gli spettatori come un amico a considerare le situazioni della vita con occhi diversi e in modo meno perentorio di quello a cui i social media, con tutte le esaltazioni esclusive oppure drastiche condanne, ci stanno abituando.