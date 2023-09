"Il cinema non chiude, stiamo ristrutturando"

"Dopo 70 anni di cinema facciamo una pausa". Il messaggio nei giorni scorsi è stato diffuso online dal cinema Belvedere di Castellarano (foto). Nessuna chiusura definitiva, come qualcuno ha invece pensato con preoccupazione, dello storico edificio. "È momentanea – assicura il proprietario e gestore Giuseppe Cocconi –. Ora, dopo il tradizionale stop durante i mesi estivi, abbiamo deciso di fare una pausa. Una parte sarà ristrutturata e il cinema sarà dunque riaperto". Attualmente non è ancora stata decisa una data per la ripresa delle tradizionali attività.

"Ci vorrà un po’ di tempo – sottolinea sempre Cocconi –. Speriamo non molto. Il cinema è stato aperto nel 1953 dai miei genitori, negli anni Ottanta sono quindi subentrato nella gestione". Saranno realizzati degli interventi, sicuramente apprezzati dalla comunità di Castellarano che è molto legata al Belvedere. Cocconi annuncia infatti al nostro giornale "alcuni miglioramenti tecnologici all’interno del cinema. È nostra intenzione inoltre in futuro valorizzare il nome della famiglia Cocconi che da 70 anni è impegnata per il Belvedere. Nel 2021 ho presentato proprio un libro dedicato al cinema e alla sua storia".

In tanti sulla pagina Facebook del cinema hanno commentato con stupore e amarezza la notizia della ‘pausa’ comunicata dai gestori. Molti, su altre pagine social che si interessano al comune, si erano preoccupati che non riaprisse mai più. "Abbiamo operato fino all’inizio dello scorso giugno – evidenzia Giuseppe Cocconi –. Quest’autunno a settembre-ottobre non abbiamo però riaperto, ma garantisco che il cinema non chiude". In merito alle future novità per le attività per il momento il gestore ha preferito non anticiparle.

Matteo Barca