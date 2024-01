Il ’Cinema ritrovato’ al Rosebud col capolavoro di Fellini, Amarcord

· Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, nell’ambito della rassegna ’Cinema ritrovato’, viene proposto un capolavoro senza tempo del cinema, con il film ’Amarcord’, diretto nel 1973 da Federico Fellini. Una pellicola che doveva intitolarsi ’Viva l’Italia’ oppure ’Il Borgo’. Ma alla fine venne scelto ’Amarcord’.

· Stasera alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio, in centro storico a Reggio, è in programma un nuovo incontro sulla medicina antica, sviluppata nel corso dei secoli da popoli come gli egizi, i greci, gli etruschi, i romani, che già conoscevano patologie umane e le proprietà curative di molte sostanze.

· All’università di viale Allegri, in centro storico a Reggio, proseguono gli incontri di geopolitica della Luc, la Libera università del Crostolo.

Oggi alle 17,30 si parla di ’Questa volta è il nostro turno: le Afriche dentro la Guerra Grande’ con Luciano Pollichieni.

Mentre l’Occidente è impegnato sulla Guerra Grande, come l’invasione russa dell’Ucraina e l’altro ben noto conflitto tra Hamas e Israele, approfittando di una serie di congiunture internazionali favorevoli, i principali stati africani "soggettivisti" avanzano le loro prerogative a livello internazionale, trasformando il continente da oggetto di geopolitica a soggetto geopolitico.

Le grandi potenze faticano ad adattarsi all’ascesa del soggettivismo e cercano di proporre dei nuovi modelli di cooperazione. In questo conteso si verificano varie macro-tendenze.

· E al circolo Anspi di Marmirolo, in città, oggi dalle 16 alle 18 gli eventi di ’Guardando a est’, laboratori creativi dedicati ai sentieri e territori, aperti a bambini, adulti, famiglie, a cura di Pangea.

