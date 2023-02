’Il circo capovolto’ al San Prospero

Al teatro San Prospero di via Guidelli, stasera alle 21 "Il circo capovolto", dal romanzo di Milena Magnani, con Andrea Lupo, le musiche originali di Davide Sarnelli e la regia di Andrea Paolucci, con il Teatro delle Temperie. Branko Hrabal in fuga dall’Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia. Porta con sé dieci scatoloni con quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno. Circo che ha dovuto interrompere l’attività durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti hanno sterminato gli artisti. Nel campo trova bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo.