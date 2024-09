Il circo contemporaneo ai Chiostri di San Pietro

Il Festival Aperto, in questo fine settimana tra le altre proposte, presenta un’originale spettacolo di circo contemporaneo. Domani alle 11 e ancora alle 17 (poi nuovamente in replica domenica 29 alle 11 e alle 15) ai Chiostri di San Pietro arriva il Circo delle città invisibili della Compagnia Quattro x4 Bauci, in collaborazione con il Festival Dinamico. Uno spettacolo di circo contemporaneo poetico e coinvolgente per tutte le età, ispirato alle Città invisibili di Italo Calvino. Le città invisibili si trasformano da parola in installazioni scenografiche, abitate dagli artisti di circo e attraversate dagli spettatori, per un’esperienza immersiva, itinerante e partecipata. Ideato da Clara Storti, lo spettacolo itinerante recupera alcune suggestioni visive e tematiche dell’opera letteraria per comporre un percorso artistico a partire da elementi scenografici e piccole installazioni, che appaiono in contesti inaspettati. Il giovane pubblico partecipa alla realizzazione degli spazi, attraverso un’attivazione materica e tattile. L’obiettivo di questo spettacolo partecipato è infatti rimettere in discussione le coordinate spaziali attraverso l’utilizzo di luoghi e oggetti insoliti, molto diversi dagli attrezzi propriamente circensi, per trasformare la relazione tra artista e spettatore in un’esperienza artistica. Bauci è un raffinato spettacolo in cui il circo contemporaneo costruisce un ponte tra reale e utopia, facendosi creatore di una narrazione evocativa come quella di Calvino, che apre lo sguardo su quello che è, quello che potrebbe essere e quello che vorremmo che fosse il nostro mondo. Biglietti: intero 10 euro, 5 per gli under 20. Info: www.iteatri.re.it

s. bon.