Il circo si mescola a teatro e danza A Correggio 5 giorni con il ’Bidon’

Da stasera e fino a martedì, alle 21,30 al parco della Memoria di Correggio, sono in programma gli spettacoli del Cirque Bidon, una delle compagnie che ha maggiormente contribuito alla nascita del nuovo circo europeo ed italiano. La carovana, che si sposta su carrozze trainate da cavalli in un imponente tour regionale, è guidata dal fondatore François Rauline detto Bidon. François e la sua carovana di artisti arrivano a Correggio portando la straordinaria carica di libertà, passione, poesia e divertimento del loro circo. Cirque Bidon propone il nuovo spettacolo ’Chacun ses rêves (A ognuno i suoi sogni)’, un viaggio poetico in cui il circo si mescola al teatro e alla danza, la comicità alla liricità, per condividere con il pubblico la necessità di inseguire i propri sogni, tra acrobazie, giocoleria, clownerie e musica, composta per lo spettacolo ed eseguita dal vivo.