Il circolo Arci di Cadé "Ci siamo arresi da anni Dovevamo pagare noi E ci sono troppe norme"

"Abbiamo rinunciato da 4 anni, dal 2019. Mi dispiace molto, ma non potevamo sempre andare in perdita a fine stagione". Gianfranco Pellegrini è il presidente del circo Arci ’Pablo Neruda’. Si trova in via Lavagna a Cadé, su una minuscola strada a pochi passi dalla via Emilia, che le scorre parallela e vede passare ogni giorno migliaia di macchine. "Siamo l’unico circolo Arci tra Pieve e Sant’Ilario che ha un buon numero di clienti - racconta orgoglioso -. Qui vengono persone di tutte le età, dai 10 ai 90 anni". Nei suoi occhi però c’è anche tanta amarezza: "Per noi del terzo settore le cose si fanno sempre più difficili. La burocrazia e le norme crescono continuamente e per noi volontari è difficile stargli dietro. Sembra che il Comune non capisca che non siamo mica ’Lombardini’. Oltretutto con l’età che avanza anche il personale è sempre meno, i vecchi a un certo punto mollano e i giovani non ci sono. È un problema notevole". Sulla questione parchi, Pellegrini e il Neruda hanno mollato da tempo: "Una volta eravamo noi a gestire lo sfalcio, se ne occupavano due ragazzi che nei mesi caldi venivano ogni 15 giorni, tagliavano l’erba e la portavano via tutta. Quando però il Comune ha cambiato i termini degli appalti ha iniziato a darci meno soldi di quanti necessariamente ne richiede il servizio e le spese non erano più coperte. A quel punto abbiamo detto di no".

Secondo il presidente per il circolo Arci l’incarico era divenuto "insostenibile. Giustamente chiedevano un’assicurazione per ogni lavoratore che utilizzasse i mezzi, però ci davano un quinto del costo della copertura obbligatoria: se quei soldi bastavano bene, altrimenti diventava un problema del circolo. Di fatto avremmo dovuto rimetterci per fare un piacere al Comune".

Pellegrini parla esplicitamente di cifre: "Il contratto con l’amministrazione ci avrebbe assegnato 50 euro per tutta la stagione per ogni assicurato, ma tutelare qualcuno per un’attività del genere costa ben di più e questo ha fatto sì che, a malincuore, ci siamo tirati indietro". A quel punto è successo un’episodio che Pellegrini definisce "strano": "Quando abbiamo rifiutato il Comune voleva venire a ritirare i mezzi usati per lo sfalcio. Io ho spiegato che ad usarli era anche la società che ha il campo da calcio qua dietro. Nessuno dell’amministrazione lo sapeva...". Del taglio dell’erba adesso si occupano aziende private individuate dal Comune: "Io non so se chi viene prende meno di quanto avrebbero dato a noi, ciò che è sicuro è che vengono meno e lavorano peggio: passano due o tre volte l’anno, a volte saltando anche il mese di luglio perché con il caldo l’erba resta bassa. Lavorano di fretta, tagliano l’erba e se ne vanno senza nemmeno portarla via".

Pellegrini ci accompagna in un giro nel parco pubblico adiacente al circolo e anche lì si ripete la scena descritta nella pagina a fianco: erba altissima, giochi e panchine inglobate dal verde. "Con i volontari il parco sarebbe già stato tagliato, invece bisognerà aspettare metà maggio quando l’erba coprirà anche le panchine". Le esigenze sarebbero anche altre: "Poco tempo fa ho chiesto di dare una spuntata anche a questi pioppi. ’Non si può’ dicono, ’non ci sono fondi’. Alcuni però sono anche a ridosso delle case e temo che se uno dovesse caderci sopra si potrà". Nell’area c’è un campo da calcio con l’erba alta dieci centimetri: "Ci si allena una squadra di amatori Csi. Lo spazio è di nostra competenza e potendo avremmo tagliato anche quello". Tanto più che: "In questa via abita un giardiniere, ci metterebbe due minuti, ma non può. Sono queste le beghe che mi fanno dire che, non solo a Reggio, la politica non aiuta i volontari". E intanto, chiude il presidente del Neruda, "i parchi vanno in disgrazia. Un posto tenuto così non viene frequentato".

Tommaso Vezzani