Il circolo Arci dona due Doblò

Una generosa donazione è avvenuta a Boretto, con il locale circolo Arci che ha messo a disposizione due Doblò XL per i trasporti sociali e assistenziali della Croce azzurra e dell’Auser del paese. In molti hanno partecipato all’inaugurazione, con i sindaci di Boretto, Poviglio e Brescello, dirigenti dell’Arci locale, di Auser e della Croce azzurra, oltre al parroco don Giancarlo Minotta per la benedizione dei nuovi automezzi. Il Doblò in uso all’Auser si chiama "Brillante", come è stato deciso dai bambini della locale scuola materna parrocchiale San Marco. Proprio grazie al nuovo mezzo ricevuto, l’Auser di Boretto ha potuto donare il "vecchio" Doblò all’Auser di Reggio, con i volontari della città che necessitavano del veicoli per il loro servizio di trasporto destinato a persone anziane, malate e non autosufficienti.