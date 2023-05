Il circolo del Ghiardo compie 40 anni Storia di un sogno diventato realtà

BIBBIANO

di Francesca Chilloni

"Siamo nati il 24 aprile 1983. Da allora è stato percorso un lungo cammino, che ha portato al nostro Circolo a realizzare e partecipare ad iniziative di carattere ricreativo, culturale e di solidarietà. Il tutto grazie al costante e prezioso impegno dei nostri volontari".

Così il presidente Arrigo Fossi sintetizza i quaranta anni di vita del circolo Arci del Ghiardo a pochi giorni dalla festa di compleanno che si celebrerà domenica con un aperitivo e tanta musica. La sede con bar, salone, campo da bocce e pista da ballo - un po’ come il Cinema Novecento di Cavriago - venne costruita grazie al volontariato: i soci, appartenenti ad una settantina di famiglie, donarono tempo libero, materiali ed offerte in denaro. Il Comune - allora guidato dal sindaco Ivano Prandi - diede in concessione l’area per 50 anni, al canone d’affitto simbolico di 1000 lire annue. Un’epopea di popolo straordinaria, che rispecchia la tempra e la giovialità innata dei ghiardesi. Il primo presidente fu Egilio Magnanini; con lui nel direttivo sedevano il vice Ernesto Donatelli, Luca Magnanini (segretario), Livio Leoni (amministratore), Giorgio Ferrari, Iames Leoni Ettore Lusardi, Afro Trepiccione, Claudio Violi; ne erano revisori Gianni Bettolini, Adelmo Castagnetti e Sergio Grassi.

Il circolo è tutt’ora "l’unico punto di aggregazione della nostra comunità. Ha sempre svolto una funzione sociale importante, sia come ritrovo sicuro per persone di ogni età, che promuovendo incontri con esperti ad esempio per parlare di pensioni o nell’ambito della prevenzione con medici dell’Ausl". Ha organizzato mostre d’arte e Feste della birra, giochi e spettacoli: "Negli anni le nostre feste si sono allargare sempre di più, con un pensiero alla solidarietà, come quella che ci ha portato a devolvere il denaro raccolto al Grade Onlus. Siamo sempre stati attivi sia che si trattasse di terremotati che di Auser, Avis o del Centro anziani".

Purtroppo negli ultimi anni le nuove normative sulla sicurezza pubblica, la pandemia e le ricadute della Guerra in Ucraina "hanno ridimensionato le nostre attività, come del resto tutte quelle degli altri circoli reggiani. Però vogliamo continuare il nostro cammino", conclude Fossi alzando il calice.