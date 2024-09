Il circolo La Piola dona 13mila euro alla chirurgia senologica

In occasione della festa dell’Aratura, tenutasi nei giorni scorsi presso il circolo la Piola di Levizzano (Baiso), alla presenza del sindaco di Baiso Fabio Spezzani, il rappresentante del circolo Mattia Marzani, insieme ai volontari ha consegnato al Gruppo “Le amiche del CORE” (parte di Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia Odv) un assegno del valore di 13.000 euro da destinare al progetto Sentimag della Chirugia Senologica di Reggio Emilia. Questa importante cifra è stata raccolta durante il pranzo in memoria di Claudio Palladini. Il Sentimag è un sistema magnetico con sonda non radioattivo che permette sia la localizzazione di piccole lesioni non palpabili della mammella, sia del linfonodo sentinella, utilizzando un tracciante non radioattivo e semini magnetici. Una particolarità di questa tecnica innovativa è la possibilità di inserire un semino magnetico nel linfonodo sentinella positivo delle pazienti che ricevono una diagnosi di tumore mammario con metastasi ai linfonodi ascellari. Questo darà la possibilità di eseguire, dopo una chemioterapia mirata personalizzata, un intervento chirurgico meno demolitivo, evitando lo svuotamento ascellare.

L’apparecchiatura è stata fortemente voluta dal dottor Guglielmo Ferrari, ex direttore del dipartimento di Chirurgia Senologica del CORE e neo-presidente di Associazione Lodini.