Il Città del Tricolore obbligato alla doppietta

Ultima tornata di regular season per l’Hockey Città del Tricolore, che domenica a partire dalle 10,30 ospita all’Arena Sport la 5^ giornata della Serie A2 maschile indoor. Dopo aver conquistato un solo punto nella trasferta di 7 giorni prima sul campo del Messina, la formazione cittadina deve assolutamente rimontare 3 lunghezze sul 3° gradino del podio, occupato proprio dai siciliani, e accedere così ai playoff: per farlo deve assolutamente vincere i due match in programma davanti al pubblico amico, quelli delle 10,30 col fanalino Brescia e quello fondamentale con Messina delle 14,30, visto che i siciliani sono il punto di riferimento più prossimo in classifica, con 3 lunghezze in più, sperando che la stessa Messina inciampi con una Villafranca che potrebbe miracolosamente tornare in corsa in caso di doppietta, pur senza essere padrona della propria sorte.