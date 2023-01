Il cittadino cerca di difendersi, il confronto si fa con le App

Aumentano i costi dei carburanti e cresce l’utilizzo di strumenti, da parte dei consumatori, per limitare i danni. E poiché benzina, gasolio, gpl e metano non si presentano con differenze tali da giustificare una scelta fatta su criteri diversi da quello economico, le app che mettono a confronto i prezzi dei distributori sono sempre più diffuse. Di norma sono gratuite, con inserzioni pubblicitarie e dati piuttosto attendibili e si possono scaricare senza problemi.

Molto conosciuta è la app Prezzi Benzina, ma una panoramica su questi strumenti si può trovare su internet in un articolo di Salvatore Aranzulla, ’Migliori app per distributori di benzina, GPL, metano e diesel’. Tra le possibili alternative ci sono il navigatore satellitare Waze, Fuel Flash solo per Android, Fuelio.

Provando a fare un confronto dei prezzi, utilizzando ieri la app Prezzi Benzina per la zona di Reggio, abbiamo messo come punto centrale della ricerca il centro città e considerato le scelte disponibili nella nostra provincia. Le stazioni di rifornimento più economiche per la benzina risultavano il distributore di Bibbiano alla pari con l’Europam di Calerno (entrambi 1,757 €l), poi il distributore di Montecchio (1,759). Segue il primo in città, l’Ip di viale Morandi a Reggio (1,779), seguito dall’Ip matic di viale Martiri, sempre a Reggio (1,782) e dai due Ego di via Bandiera e di Gavassa (entrambi a 1,782).

Si possono selezionare anche diesel, gpl, diesel speciale, benzina speciale e metano. Per il diesel, l’App Prezzi Benzina indica come più economici i distributori di Bibbiano (1,807) e Montecchio (1,819), seguiti dagli Ego di via Cervi a Reggio e di Bagnolo (entrambi a 1,832).

Per il Gpl le scelte più economiche indicate dalla App sono Bronzoni Petroli al Ghiardo e Sid Oil a Correggio (0,739). Per il metano, dopo l’Eni a Sassuolo indicata come più economica, in provincia ci sono l’Ego di via Francia in città e la Fdg di San Maurizio, entrambe a 2.069 €kg.