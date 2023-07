Il clima di terrore dei Grande Aracri "Intimidivano la polizia municipale"

di Alessandra Codeluppi

"I Grande Aracri avevano instaurato un vero e proprio clima di intimidazione, da cui derivava una certa omertà nei consociati, che coinvolgeva persino la polizia locale". A sostegno di questa tesi, la Corte dei giudici – presieduta da Donatella Bove, a latere Silvia Guareschi e Matteo Gambarati – cita in particolare un episodio, nelle motivazioni della sentenza del processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’ con rito ordinario, imperniato sull’azione della cosca a Brescello e non solo, che conta sedici imputati. In dicembre il 69enne Francesco Grande Aracri, fratello del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, è stato condannato a 19 anni e mezzo, il figlio Paolo a 12 anni e 2 mesi: entrambi sono stati ritenuti responsabili di associazione mafiosa, nel ruolo di partecipi. Ed è quest’ultimo, ora 33enne, il protagonista dell’episodio: Paolo, intercettato, racconta al cognato di aver avuto quel giorno, il 26 novembre 2018 – quindi dopo lo scioglimento del municipio datato 2016 – un litigio sulla propria auto con un vigile urbano di Brescello. Ecco le parole pronunciate da Paolo Grande Aracri: "’Per la macchina. Ce n’erano 75’, gli ho detto. Un secondo e la sposto’. ‘E quando la sposti? Un secondo è troppo tardi, mi devo segnare la targa’. Gli ho detto allora: ‘Ascolta, segnati la targa. Se mi arriva una multa entro con tutta la macchina, con tutta la targa dentro il Comune e pure nei vigili perché ci avete rotto il c.".

Il commissario della squadra mobile di Bologna Saverio Pescatore, citato come testimone dal pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi, spiegò in trinunale che all’epoca Paolo Grande Aracri aveva una Fiat Stilo: "Da un riscontro nella polizia locale è emerso che quel giorno non furono elevate sanzioni". Se inizialmente Paolo "fungeva da raccordo tra il fratello Salvatore", per il quale la Cassazione ha confermato di recente l’accusa di 416 bis nel filone di ‘Grimilde’ in abbreviato, "e altri esponenti di spicco della cosca", con il tempo "ha assunto maggiore autonomia e autorevolezza nelle dinamiche associative". Secondo i giudici "è emblematico" che lui, diventato maggiorenne, sia andato in visita al boss di Cutro, e zio, Nicolino Grande Aracri: "Un gesto di elevato valore simbolico, che va inteso inteso come la volontà di mettersi a disposizione del sodalizio". Quando il padre Francesco fu condannato per mafia nel processo ‘Edilpiovra’, in concomitanza, nel marzo 2008, Paolo acquistò il 40% delle quote della Eurogrande costruzioni, in precedenza intestate al fratello Salvatore: era la società "con cui il genitore aveva mantenuto rapporti con altre aziende di esponenti della cosca, attraverso cui il gruppo si era infiltrato nel contesto economico e sociale di riferimento, e anche tramite le sistematiche false fatturazioni". Poi, nel 2014, Paolo Grande Aracri si è spogliato delle quote, cedute alla sorella Rosita: "Fatto sintomatico dell’assunzione di maggiori responsabilità negli affari della cosca".

Il giovane iniziò "a manifestare autonomamente capacità intimidatoria": sfilano in rassegna diverse vicende di recupero crediti in cui lui fa valere il peso del proprio cognome, ma anche falsa fatturazione, traffico di cocaina dal Venezuela e pure la resa dei conti tra gruppi mafiosi rivali, in cui lui, in difesa di un clan alleato siciliano, quello dei Santapaola, si presentò armato a un incontro. Nonché glli affari delle marmerie di famiglia come riferimento obbligato: "Tutti i cutresi se volevano lavorare il marmo dovevano andare per forza da Paolo - spiegò il collaboratore di giustizia Massimo Colosimo - sennò avevano finito di lavorare: questa è la nostra usanza e chissa è a ‘ndrangheta".