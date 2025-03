Il Collettivo. Le Mafalde in scena

Stasera alle 20,30 al teatro Cavallerizza, in città, va in scena ’Donne, donne ovunque’ del Collettivo Le Mafalde. Ingresso libero su prenotazione. È possibile lasciare un’offerta libera, destinata interamente all’associazione ’Nondasola’. Da dialoghi tra donne e uomini prendono forma monologhi su stalking, molestie, sessualità femminile... ’Donne, donne ovunque’ porta in un ideale quotidiano dove parlare di "cose da donna" diventa un parlare di cose di tutti, senza più aspettare il luogo giusto, potendosi esporre ed essere se stessi. La squadra femminile della Reggiana Calcio è stata invitata ad assistere allo spettacolo, per promuovere i temi della cultura di genere e i diritti di parità e per combattere gli stereotipi nello sport.