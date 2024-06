Il collezionista Daniele Rivi: "Le opere moderne dello ’studiolo’ e le nozze con le cornici antiche"

Appena presentato il catalogo ‘Viaggio in una stanza. Le opere dello Studiolo Rivi. Una collezione d’arte moderna incorniciata all’antica’ – Corsiero editore – in occasione dell’omonima mostra allestita all’interno della Biennale del Disegno di Rimini, il collezionista reggiano Daniele Rivi conversa con noi in un ideale cenacolo che comprende gli esperti di cornici antiche Fabrizio Barbieri e Giuseppe Bussi e la curatrice della mostra e del catalogo Alessandra Bigi Iotti. Dice Massimo Pulini, "così come la gentilezza non va considerata per puro aspetto formale, ma quale contenuto essenziale della persona, del modo di intendere la vita e le relazioni umane, così la cornice di un quadro non funge da semplice complemento, ma è sostanza stessa del significato". Un ottimo modo per fissare mostra, e catalogo, entro i quali convergono molte arti.

Daniele, siamo abituati storicamente ad attribuire una gerarchia fra cornice e opera d’arte, mettendo sul piedistallo l’opera. Che cosa è successo, nel suo caso ?

"Convengo anche io, le cose sono spesso andate in questo modo. Storicamente prima l’artista realizza l’opera e solo in un secondo momento la inquadra e arricchisce con una cornice. Scegliendo quella dorata, in particolare, si ottiene il risultato di focalizzare la nostra attenzione sul suo contenuto. Nella mia collezione ho cercato di abbinare in modo sistematico una raffinata selezione di disegni e dipinti degli anni Cinquanta e Sessanta a preziose cornici antiche, dal XVI al XVIII secolo".

Com’è nata questa selezione?

"La scelta è stata meditata ma anche ardita, ed è nata quasi per caso, non provenendo per tradizione da una famiglia nel campo artistico. Questa attenzione che ho maturato, però, mi ha permesso di raccogliere in quello che è stato prontamente ribattezzato Studiolo dalla curatrice, in circa quarant’anni, un insieme armonico di opere — cinquanta disegni, diciassette dipinti e due sculture — che documentano in modo armonico l’arte italiana e internazionale del secondo dopoguerra, illustrando la maggior parte delle inclinazioni dell’arte informale".

In quali territori astratti e concreti ha costruito la sua collezione?

"Ho avuto la fortuna di visitare luoghi di straordinaria bellezza. Sono curioso e desideroso di conoscere e imparare. Se proprio devo individuare un inizio, direi una mostra di Carlo Mattioli: sono entrato per caso, attratto dal capannello di persone. Ci sono ritornato diverse volte, senza persone, nel silenzio, con luci soffuse e in penombra. Ho maturato il desiderio di avere cose mie che potessero farmi provare quelle stesse emozioni. È iniziato un viaggio fatto di avvicinamenti e ripensamenti, perché le strade del collezionismo si nutrono di innamoramenti, accostamenti e talvolta imprevisti che fanno parte di queste ricerche, come della vita, ma che ne nutrono anche il loro fascino".

Come avviene l’unione fra opera d’arte prescelta e cornice?

"Guardando le opere acquistate, mi sembrava mancasse qualcosa. A indurmi a cominciare questa speciale raccolta è stata la natura morta di Carlo Mattioli, incorniciata dall’artista in un supporto di nessuna importanza, semplicissimo, eppure, nell’insieme con il dipinto, perfetto. Lo guardavo e riguardavo fino a convincermi che fosse l’abbinamento quadro e cornice a fare la differenza. Da qui è iniziato il viaggio nel mondo delle cornici, soprattutto in quelle antiche, che crescevano di importanza nella mia testa, fino a divenire una passione parallela. Perciò non li separo più, ma li considero in maniera simbiotica, nel loro legame di quadro e cornice. Servono tempo e pazienza, ma la soddisfazione finale è grande".

I suoi criteri di selezione. Non i ‘nomi’, bensì opere che le muovono una passione vera, scevra da condizionamenti dettate da mode o mercato.

"Ascolto il mercato, certo, però non mi faccio travolgere da ciò che le gallerie decretano essere il meglio del momento. E soprattutto scelgo coloro che nel periodo di riferimento hanno espresso il meglio della loro arte, i capiscuola. Le cornici devono essere integre e mi rivolgo soltanto a persone di assoluta fiducia.

Esistono quadri senza cornice?

"Certo, ma nel mio caso non potrei mai immaginarli senza. Si crea una fusione artistica fra le parti. Un vero matrimonio".