Il colonnello Andrea Milani : "Grato ai carabinieri in congedo"

Ieri mattina il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio, colonnello Andrea Milani, ha incontrato una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo presso la sede locale dell’associazione di Reggio Emilia. All’incontro erano presenti anche il maggiore Francesco Coratti, comandante della Compagnia carabinieri di Reggio Emilia, e il tenente Gloria Salvati, nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri reggiani.

Il colonnello Milani, che nei prossimi giorni assumerà un nuovo incarico presso il Comando generale dell’Arma, a Roma, ha voluto rendere omaggio ai colleghi in congedo, esprimendo loro un sentito ringraziamento. "Dopo anni di servizio attivo, continuate a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità. Grazie al vostro impegno, alla vostra esperienza e alla vostra dedizione, l’Associazione nazionale carabinieri svolge un ruolo insostituibile di volontariato in tutta la provincia, supportando le attività di sicurezza e solidarietà".

Il colonnello Milani ha poi sottolineato l’importanza della capillarità della presenza dell’associazione, che con le sue numerose sedi rappresenta un valore aggiunto per il territorio.

"Sono fiero di aver collaborato con voi e vi porto i miei più sinceri ringraziamenti. La vostra opera continua a essere un pilastro della nostra Arma e della nostra comunità", ha concluso Milani, augurando a tutti i presenti di proseguire con la stessa energia e determinazione nell’opera di servizio a favore della collettività. Il presidente dell’Associazione, vicebrigadiere Rocco Tommaselli, ha espresso a nome di tutti i carabinieri in congedo la gratitudine per il riconoscimento e l’affetto dimostrato dal colonnello Milani, augurandogli buon lavoro per il suo nuovo incarico.