Il colorato corteo dei Sikh celebra la festa del Vaisakhi

In migliaia, come ogni anno, hanno invaso pacificamente il centro di Novellara per il Vaisakhi, celebrazione religiosa dei fedeli indiani Sikh. Un lungo, colorato corteo è partito ieri pomeriggio dal tempio di via Bandini per raggiungere il cuore del centro storico, dove le autorità locali, guidate dal sindaco Simone Zarantonello con bandana sulla testa, hanno salutato il passaggio della processione. Insieme alle bandiere del movimento separatista del Khalistan sono comparsi pure il tricolore italiano e la bandiera degli Usa. Suggestive come sempre le scene di combattimento simulato che hanno visto protagonisti soprattutto giovani. Notevole lo spiegamento di forze dell’ordine in polizia e carabinieri che, insieme a volontari di Protezione civile e Croce rossa, hanno garantito la sicurezza lungo il percorso del corteo, chiudendo alcune strade al traffico.