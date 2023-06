Il colosso delle Camere di commercio

Sta per nascere la Camera di Commercio dell’Emilia, la più grande a livello regionale e una delle prime realtà del sistema camerale italiano. Frutto dell’integrazione tra le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il nuovo ente opererà su un territorio che si estende su oltre 8.300 chilometri quadrati e nel quale sono insediate quasi 157.000 localizzazioni di imprese. Il via definitivo all’integrazione è giunto l’altro ieri con decreto regionale, che segue l’intesa raggiunta tra le organizzazioni imprenditoriali delle tre province. Già all’inizio del 2017 era arrivato il via libera da parte dei Consigli generali dei tre enti di Reggio, Parma e Piacenza, lo sblocco della situazione era giunto già nelle prime settimane del 2023 con decreto regionale, in cui si fissavano i parametri della rappresentanza in capo alle diverse categorie. Il nuovo ente avrà sede a Parma.