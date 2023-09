Il colosso Midlandtorna al Salone del Campercon una proposta innovativa

Il colosso a firma italiana Midland, leader nei sistemi di comunicazione integrata, torna dal 9 al 17 settembre al Salone del Camper con una proposta unica e innovativa che ha come minimo comune denominatore la sicurezza: del veicolo, dei passeggeri e del viaggio. Da oggi grazie a Midland, con un’unica proposta sarà possibile rendere il viaggio un’esperienza autentica e perfetta: comunicazione garantita sempre per conoscere il traffico, linee di emergenza disponibili se il cellulare è off, strumenti che consentono di mantenersi in comunicazione con la famiglia e i figli anche durante le soste o le escursioni, baby monitor per i più piccoli, telecamere per tracciare spostamenti o incidenti.