Il colosso Panaria si rafforza in Portogallo Rilevato il 100% di Gresart

Panariagroup, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche per pavimenti e rivestimenti di alto livello, ha annuncia ieri l’acquisizione totale da parte della Business Unit portoghese Gres Panaria Portugal della società Gresart, azienda fondata nel 1981 e

ubicata nel distretto industriale di Aveiro, dove il Gruppo è già presente con due siti produttivi ad Aveiro e Ilhavo.

Con questa operazione, Panariagroup rafforza ulteriormente la propria presenza in Portogallo ampliando non solo la capacità produttiva ma anche la propria forza commerciale e di presidio della distribuzione, riconfermando così la leadership di Gres Panaria Portugal come 1° player ceramico di riferimento sul mercato portoghese. Grazie a quest’ultima acquisizione, la Società, dopo l’acquisizione, nel 2002 e nel 2005, rispettivamente di Maronagres – oggi Margres – e Novagres – oggi Love Tiles, raggiunge un fatturato consolidato di 110 milioni di euro e una capacità produttiva complessiva di circa 10 milioni di mq di superfici ceramiche, ampliando così il suo presidio territoriale e arrivando a coprire ulteriori segmenti di mercato strategici per la crescita competitiva del Gruppo.

Marco Mussini, presidente di Gres Panaria Portugal, che ha guidato l’operazione, ha dichiarato: "La ceramica e il Portogallo sono legati da sempre da una tradizione storica e culturale uniche in Europa. Sono particolarmente orgoglioso di questo passo importante che ci consente oggi di ampliare e integrare ulteriormente la nostra value proposition come leader del settore ceramico sul mercato portoghese. Da oltre 20 anni operiamo nel distretto di Aveiro e credo fortemente nel valore aggiunto che Gresart potrà portare al nostro gruppo. Con questa operazione, infatti, puntiamo non solo a rafforzare la nostra presenza commerciale sul territorio, ma anche a sviluppare nuove competenze e capacità industriali al fine di continuare ad innovare le nostre superfici ceramiche d’eccellenza".