Il comandante Fontana in pensione. La Provincia gli dona una targa

"Buon futuro, Comandante, e grazie di cuore!". Si avvicina la pensione per Lazzaro Fontana, storico numero uno della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche: entrato in servizio il primo ottobre 1984, si congederà il 30 giugno. Il presidente della Provincia Giorgio Zanni e i colleghi degli altri comandi reggiani hanno voluto ringraziarlo per i tanti anni di collaborazione proficua e per il servizio svolto egregiamente, con professionalità, grande preparazione e passione, a favore della legalità e della serenità della comunità, anche in periodi difficili come la pandemia. A Palazzo Allende, ieri mattina, in un clima di emozione lo hanno incontrato e gli hanno consegnato hanno voluto consegnare una targa di riconoscimento con la seguente dedica: "Al comandante Fontana – Con profonda stima e riconoscenza per l’impegno e la professionalità dimostrati e per il grande apporto dato alle Polizie Locali della Provincia".

"È stata un’esperienza professionale interessante che mi ha arricchito e mi ha permesso di mettermi al servizio della comunità – ha affermato Fontana sorpreso e commosso – La Polizia Locale è una professione che ti permette di affrontare e risolvere, giorno per giorno, le sfide della convivenza civile. Per me è stato un onore". Zanni ha aggiunto: "Al comandante Fontana va il nostro ringraziamento per quarant’anni di servizio esemplare. La sua professionalità è stata un punto di riferimento per tutti noi". Nel corso dell’incontro si è inoltre avviato un primo momento di confronto operativo in merito al bando vinto dalla Provincia in materia di mobilità sicura, i cui sviluppi saranno illustrati in futuro.

Francesca Chilloni