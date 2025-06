Il comandante Hiromi Narducci incontra i pensionati della Cna

Si è svolto nella caserma Carmana un incontro ufficiale tra il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Orlando Hiromi Narducci e i rappresentanti del sindacato provinciale Cna pensionati: il presidente provinciale Giuliano Tamagnini e quello di Reggio e Terra di Mezzo, Giacomo Scillia. L’iniziativa, che si è svolta in un clima di dialogo aperto e costruttivo, ha affrontato il tema della sicurezza, in particolare per la popolazione anziana, fascia particolarmente esposta alle truffe. I rappresentanti del sindacato hanno ribadito l’impegno a consolidare una collaborazione diretta e continuativa con le forze dell’ordine. Il colonnello Narducci ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come la sicurezza si costruisca anche attraverso il dialogo, la fiducia reciproca e la presenza costante delle istituzioni. Ha inoltre tracciato un quadro rassicurante della situazione in provincia.

Nel corso dell’incontro, il presidente Scillia ha evidenziato il ruolo attivo dei pensionati nella vita democratica e sociale: "I nostri iscritti vogliono sentirsi parte di una comunità viva, protetta e coesa. La sinergia con l’Arma è un tassello importante per rafforzare questo senso di appartenenza". Tra le proposte emerse, quella di organizzare in autunno una tavola rotonda pubblica dedicata al tema della sicurezza, con Finanza e Questura.