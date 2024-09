Il comico Giacobazzi: "La nostra forza?. È l’assoluta trasparenza"

-

"Arriviamo a Roma" dice, imitandol’accento romano. È entusiasta Giuseppe Giacobazzi, il comico romagnolo, da anni sempre al fianco dell’associazione Aut Aut di Reggio.

"Questi ragazzi meritano tanto – continua –. Se non si chiudono in casa, fin da piccoli possono avere una vita normale e penso che questo alla fine porti ad una vita familiare tranquilla". Per questo, la nuova sede di Roma, per Giacobazzi, deve essere solo l’inizio di una lunga catena: "Portiamo questo verbo anche oltre".

L’importante però "è che dietro restino sempre e solo i genitori, che non si affidano a portavoce o amministratori. L’associazione Aut Aut di Reggio in questo senso è un esempio virtuoso, attenta al futuro dei suoi giovani". Il comico romagnolo ha sposato la causa di Aut Aut più di vent’anni fa: "Insieme abbiamo fatto un percorso bello lungo e vedere che qualcun altro ha deciso di sposare il nostro progetto è commovente – dice –. È una soddisfazione incredibile osservare i ragazzi gestire in prima persona, in modo responsabile, il ristorante-pizzeria. Una cosa di cui vado fiero, e che andrebbe sottolineata sempre, è che non c’è scopo di lucro dietro a tutto questo".

E ricorda come Roberto Vassallo abbia rifiutato qualsiasi cifra per l’utilizzo del marchio: "Gli avevano offerto dei soldi ma non li ha accettati perché per lui è più importante far lavorare i giovani. Il bello è proprio la trasparenza, qui non c’è una struttura che si approfitta del bisogno di altre famiglie, ci sono i genitori".

Sull’ampliamento del locale, ci scherza: "Prima o poi Planet-Aut diventerà una regione autonoma, con capoluogo ‘Aut-Aut city’. Anche per questo traguardo sono contento, vuol dire che il progetto piace molto". Prova superata quindi.

Ora, il prossimo evento a cui si sta lavorando è la festa per l’anno di attività, dove Giacobazzi sarà l’ospite d’onore: "Stiamo cercando di individuare una data che sia coniugabile con gli impegni presi in precedenza con l’agenzia ma sicuramente avremo modo di trovarci, come sempre. Ci tengo".

Roberto Vassallo aveva organizzato uno spettacolo di beneficenza quando conobbe Giuseppe Giacobazzi.

"Eravamo in un piccolo teatro, Roberto doveva raccogliere i fondi per la sua associazione – ricorda il comico –. Con la beneficenza sono sempre stato molto sospettoso, perché ho conosciuto modi di fare non propriamente benefici. Parlando con Roberto invece , e conoscendolo meglio dopo, ho scoperto una persona meravigliosa e limpida".

Da quella serata è iniziata un’amicizia e una collaborazione che è proseguita negli anni successivi. Già da molto tempo Giacobazzi passa dalle nostre parti proprio per sostenere l’associazione Aut Aut.

"Ho instaurato dei rapporti bellissimi con tutti – continua il comico romagnolo – Il nostro fine è il medesimo: la gioia di vedere realizzati i sogni di questi ragazzi e ragazze. E mi auguro che continuino a divertirsi, a essere responsabili e integrarsi perfettamente come stanno facendo, sempre con il sorriso sulle labbra".