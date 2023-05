Il comitato applaude: "Due giornate stupende Sicurezza migliorata"

"Due giornate bellissime. La riqualificazione sta dando una grossa mano al quartiere, per la sua vivibilità". È raggiante Stefano Buffagni, portavoce del comitato Santa Croce dopo il weekend che ha mostrato i frutti di un intervento di restyling attesissimo dopo un’era di degrado e criminalità nella zona. "Le ripercussioni positive non sono solamente nei fine settimana – spiega – ma anche in mezzo: lo skate park e il campo da basket sono sempre molto frequentati. Chiaro che qualche personaggio non gradito c’è sempre e la guardia deve restare alta, ma la maggior parte è bella gente. C’è un ambiente stupendo, con tanti giovani".

Qualcosa da migliorare però c’è: "Ci vorrebbe qualche servizio igienico in più, lo chiederemo al Comune, così come altri aspetti da potenziare. Mentre rileviamo un accesso più tranquillo alla stazione ferroviaria con piazzale Europa ben illuminato". Buffagni (nella foto per le vie del quartiere con l’assessore Lanfranco de Franco) infine commenta anche le difficoltà dell’Rcf Arena: "La sentiamo un po’ meno, così come forse tutta la città, rispetto alla riqualificazione delle ex Reggiane. Però dobbiamo anche dire che quando ci sono stati i concerti, i benefici sono stati indubbiamente positivi per le attività commerciali della zona e anche i disagi di viabilità sono stati limitati. Forse però deve ancora trovare una sua strada definitiva e ci auguriamo che i gestori la individuino al più presto".

dan. p.