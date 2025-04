Il comitato critica Gabrielli: "L’Esercito è necessario"

"Anche se non risolutiva, credo che la presenza dell’Esercito in zona stazione h24 sia necessaria ed opportuna". Sono le parole di Gianni Felici del comitato di viale IV Novembre, al quale non sono piaciute le esternazioni di Franco Gabrielli. L’ex capodella polizia, sabato ospite a Reggio, aveva espresso perplessità sull’adesione al presidio militare. "Credo che per ogni malattia vengano prescritte tutte le medicine necessarie – spiega Felici – Ad esempio per il cancro al fegato od al pancreas vengono prescritte medicine e cure sicuramente necessarie anche se non risolutive, così come per il cancro sociale e civile che é presente in stazione di Reggio Emilia vanno prescritte le cure necessarie fra cui la presenza continuativa ed h24 dell’Esercito in quanto aiuta al non proliferare delle metastasi presenti sull’area della stazione centrale di Reggio. Gabrielli pone un problema di costi e di coordinamento delle forze dell’ordine (io non mi permetto di confutare) ma pone un interrogativo alle forze politiche (tutte) di oggi schieramento; ma io pongo a lui una domanda, visto che fino a due mesi fa era consulente del sindaco di Milano, Beppe Sala, sul tema sicurezza, fuori dalla stazione di Milano Centrale (e forse anche delle altre) sono presenti interi reparti dell’esercito non ne ha contestato l’utilizzo e la dislocazione forse li servivano ed a Reggio no. Già in altra sede gli avevo fatto presente che a Reggio Emilia la stazione centrale viene chiusa per alcune ore per problemi di sicurezza e questo non era un indice da parte dello stato di non riuscire a garantire ai cittadini la libertà individuale di movimento garantita dalla costituzione italiana".

Infine, conclude Felici "sulle analisi fatte da Gabrielli sul tema immigrazione e le soluzioni da farsi ed i particolare quanto afferma che occorre creare flussi leciti e che in passati si è voluto usare la protezione umanitaria come unico accesso legale al nostro paese sapendo di creare un problema al nostro paese siano posizioni condivisibili da tutti e sicuramente una lezione che ci viene da un servitore dello Stato. Credo che la presenza dell’esercito in stazione h24 sia necessaria ed opportuna anche se non risolutiva".