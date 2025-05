Il comitato: "De Pascale si assuma la responsabilità e cambi rotta"

"De Pascale scarica su Bonaccini la responsabilità di aver illuso in campagna elettorale i cittadini emiliani sulla riapertura dei punti nascita periferici quando in realtà li ha continuati a chiudere". Inizia così l’affondo di Nadia Vassallo, già portavoce del comitato Salviamo le Cicogne. L’attacco continua, senza sconti per la Regione. "Poi però De Pascale usa quegli stessi argomenti inesistenti che il suo predecessore aveva smesso di usare da quando il comitato Salviamo le Cicogne smascherò il fatto che non esiste nessuna letteratura scientifica che afferma la pericolosità di punti nascita con meno di 500 parti annui – aggiunge Vassallo –. Come avevamo sostenuto ai tempi della campagna elettorale siamo disponibili a incontrare De Pascale per aggiornarlo su queste mistificazioni fatte girare ad arte e che danneggiano l’immagine della sanità pubblica al solo fine di sostenere quella scelta scellerata di creare un partorificio industriale chiamato Mire dal costo attuale di oltre 70 milioni di euro. Quindi, se De Pasqale intende assumersi le responsabilità politiche di queste scelte lo faccia evitando di sparlare del valore dell’assistenza al parto nei luoghi dove la gente abita, in particolare in montagna, che ha avuto invece il merito di salvare molte vite di mamme e bambini che non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo nel capoluogo di provincia. Oggi in nome della sicurezza non è possibile neanche eseguire tagli cesarei urgenti negli ospedali periferici quando lo si richiede".

"Il valore della sanità di prossimità e di urgenza è messo in discussione di fatto proprio dalle scelte regionali attraverso la chiusura dei punti nascita: si possono così depotenziare i reparti più importanti degli ospedali periferici che la legge prevede operativi h24 con punti nascita attivi. E’ più di 10 anni che questa politica viene portata avanti inscenando un teatrino delle finzioni, facendo finta tutte le volte di cadere dal pero o addossando al destino cinico e baro la responsabilità delle carenze di sanitari. Purtroppo fa tutto parte di una unica regia".