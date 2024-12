Il Comitato degli alluvionati:: "Ricorreremo contro la sentenza"

Si sono ritrovati al centro sociale del paese, i cittadini di Lentigione di Brescello, per ricordare insieme il settimo anniversario dell’alluvione dell’Enza, che aveva interessato la frazione della Bassa nel dicembre del 2017. Presenti il portavoce del Comitato alluvionati, Edmondo Spaggiari, il sindaco Carlo Fiumicino, l’ex sindaco Elena Benassi, il consigliere regionale Andrea Costa, l’avvocato Domizia Badodi che per il Comitato ha seguito il processo per l’esondazione dell’Enza.

Si è parlato ovviamente della sentenza del processo, che con una totale assoluzione degli imputati ha lasciato parecchia amarezza tra i cittadini e le istituzioni locali.

"Ma attendiamo le motivazioni per pensare poi a un ricorso", confida Spaggiari. Inoltre, non sembra essere esaurita la speranza per ottenere alcuni risarcimenti per le famiglie danneggiate dagli effetti dell’esondazione dell’Enza.

Una prima richiesta rivolta al governo nazionale è stata respinta per il 2024, ma si vuole tornare alla carica per cercare di ottenere fondi nel 2025, per fare arrivare ai lentigionesi dei risarcimenti per una somma prevista di 1,4 milioni di euro, legati ai fondi per i danni da maltempo.

a.le.