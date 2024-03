Il Comitato di viale IV Novembre denuncia l’ennesima discarica. E replica alla Cgil: "La mafia è qui"

Il Comitato di viale IV Novembre non si dà per vinto. Denuncia "l’ennesima discarica a cielo aperto in zona stazione, tra materassi e televisori (foto) lungo i marciapiedi" ribadendo che "c’è una vera e propria emergenza rifiuti nel quartiere". Poi replica a muso duro alla Cgil che nei giorni scorsi aveva espresso nuovamente il "no all’esercito" invitando la politica a "non spostare l’attenzione su altri problemi, come la criminalità organizzata". Il Comitato si riallaccia a questo sostenendo che in "piazzale Marconi è proprio la mafia che ci sta guadagnando, perché fa comodo che regni il caos per continuare i propri traffici". Infine, si torna sempre alla richiesta dell’esercito: "Sappiamo bene che non risolverebbe la piaga della droga o della povertà. Per quello ci vuole la politica vera che a Reggio manca da anni. Abbiamo l’impressione però che chi decide stia giocando a Risiko con la città. Muove pattuglie, sposta forze da una parte all’altra. Quando passano le Volanti, gli spacciatori si nascondono e poi ritornano fuori subito dopo. E noi residenti dobbiamo fronteggiare una situazione fuori controllo. Ma a Parma, Modena e Bologna sono tutti deficienti ad aver chiamato l’esercito? L’esercito resta un deterrente, non chiamarlo significa accettare che il caos regnerà sovrano".