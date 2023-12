Il Comitato ha vinto: cambiano gli orari dei treni

Da lunedì 11 dicembre sarà introdotto un nuovo orario per la ferrovia Reggio-Ciano in cui vengono omogeneizzati le partenzearrivi dei treni, con un aumento di una corsa per riempire il "buco" di metà mattina, con un tabellone più semplice da ricordare, e finalmente adatto alle esigenze degli studenti e dei lavoratori pendolari. La razionalizzazione è stata possibile grazie ad un lavoro molto intenso di riprogrammazione che da mesi ha svolto il "Comitato per la mobilità sostenibile Reggio-Ciano" insieme a Regione, Agenzia della mobilità, Trenitalia-Tper, Fer e con il professor Alberto Sgarbi, mobility manager del polo scolastico di via Makallé ma di fatto interlocutore anche per altri Istituti superiori cittadini, scelta primaria di tutti i ragazzi della Val d’Enza.

La collaborazione tra Comitato (cioè chi vive sul territorio) ed enti pubblici (compresa l’Agenzia della mobilità, che dovrebbe occuparsi solo di Seta, ma che si è prestata a far da tramite in molti casi) ha portato ad un risultato che contempera le esigenze degli studenti con quelle dei gestori del servizio. Un primo passo in direzione di servizio più regolare e di un’offerta più aderente alle necessità dei passeggeri "in attesa del completamento dei lavori da parte del gestore Fer, che consentirà di effettuare l’intero servizio con i nuovi treni elettrici, oggi utilizzati per il 50% delle corse".

Si tratta di una novità importantissima per migliaia di famiglie se si calcola che al Polo di via Makallè fanno riferimento circa 4500 studenti, all’Ipsia e alla Filippo Re altri 600-700, allo Spallanzani circa 500. Sono circa 7mila i ragazzi che viaggiano sulla Reggio-Ciano e utilizzano la fermata di via Fanti, la stazione di viale Trento Trieste in Gardenia, e la stazione centrale, da dove partono ad esempio le navette per il Motti.

Entriamo nel dettaglio delle novità: per evitare disagi ai cittadini è stata spostata in avanti alle 6,34 la partenza del treno maggiormente utilizzato al mattino: il 90196 da Ciano. In questo modo gli studenti non dovranno aspettare a zonzo 40 minuti prima di entrare a scuola. È stato poi adeguato il 90198, che aveva un orario irrealistico e un insostenibile ritardo strutturale di 10-15 minuti. È stato aggiunto alle 11.20 un treno da Reggio verso la Val d’Enza. L’orario sarà anche più facile da memorizzare: da Reggio a Ciano al mettino partiranno tutti al minuto 30; poi al minuto 20 dalle ore 11 alle 16; quindi tutti al minuto 50. Un’operazione analoga è stata fatta per i treni da Ciano verso Reggio: al mattino partono al minuto 34, a metà giornata al 17’; al pomeriggio-sera al 47.