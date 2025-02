Il comitato ’Reggio in salute’. Donazioni per 10mila euro in meno di cento giorni di raccolta

Mattinata di festa, quella di ieri, per il comitato ’Reggio in salute’, nato nel 2007 per iniziativa del commercialista Franco Ferrari, oggi uno dei punti di riferimento nel sostegno alla sanità di Reggio e provincia. Nei locali del Core, di fronte ai vertici dell’Ausl e a diverse autorità politiche, i rappresentanti del comitato hanno celebrato le donazioni fatte ai reparti ospedalieri nel periodo tra maggio e agosto 2024: per un valore totale di 10mila euro; dato rilevante per meno di 100 giorni di raccolta. Simbolica anche la scelta della location, voluta dalla famiglia Bergonzini per ringraziare i sanitari del reparto di Rianimazione che hanno salvato la vita alla madre, in particolare i professionisti Pierpaolo Salsi e Graziano Parmiggiani.

’Reggio in salute’, che nel tempo ha avuto tra i suoi testimonial noti personaggi delle nostre zone quali Iva Zanicchi e Giuliano Razzoli, ha colto l’occasione per celebrare, i 6 monitor, più 1000 euro in presidi sanitari di pronazione, consegnati nei mesi scorsi alla Rianimazione del Santa Maria; i 24 orologi da parete donati (post vendita benefica di prodotti alimentari regalati dalla ditta Piccinini) alla Geriatria di Reggio e al reparto lungo degenza di Scandiano, per aiutare gli anziani a orientarsi temporalmente oltre al tablet donato a quest’ultima e un altro a favore della terapia del dolore del nosocomio scandianese. Inoltre sono arrivate 2 nuove televisioni all’ospedale di Correggio e a quello di Scandiano, a beneficio dei pazienti in attesa, e uno è stato donato alla Neuroradiologia di Reggio, con una Usb colma di cartoni animati, con uno scopo ben preciso: aiutare i pazienti più piccoli a prepararsi con più serenità alla risonanza magnetica.

All’evento di ieri mattina erano presenti, tra gli altri, il nuovo direttore generale dell’Ausl di Reggio, Davide Fornaciari, il direttore del Presidio Ospedaliero, Giorgio Mazzi, la consigliera regionale Laura Arduini, Elisa Bergonzini, figlia della signora Linda, la donna salvata in Rianimazione a Reggio a cui si deve l’evento di ieri, i sindaci Fabrizio Corti (Viano), Roberta Ibattici (Albinea) Giuseppe Daviddi (Casalgrande) e Matteo Nasciuti (Scandiano) il fondatore di Reggio in Salute, Franco Ferrari, la collaboratrice del comitato Rita Storchi e Stefano Piccinini in rappresentanza dell’azienda alimentare reggiana.

Gabriele Gallo