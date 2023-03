Il commercio agita il dibattito politico

Carenza di investimenti pubblici, risorse non sufficienti a far fronte alle reali necessità. E spesso le risorse a disposizione non vengono usate in modo mirato. E’ quanto è emerso dall’incontro dell’altra sera organizzato dalla lista "Si può fare", guidata dal candidato sindaco Giancarlo Setti.

"Per aiutare il centro storico di Correggio a riprendersi – aggiunge Setti – occorrono azioni realizzate con maggiore competenza di marketing. Non è sufficiente aprire attività. Occorre anche sviluppare alcune categorie, come quelle alimentari, che in centro storico sono carenti. E poi occorre un maggiore ascolto degli operatori. Non servono decisioni calate dall’alto e non concordate con i commercianti. Per il futuro è necessario fermare il proliferare di strutture che possano sfavorire il centro storico".

Sull’argomento interviene anche Fabio Testi, candidato del gruppo di centrosinistra ed ex assessore: "Le scelte e le politiche adottate hanno portato risultati importanti. A fronte di un diffuso allontanamento delle attività commerciali dai centri storici, Correggio presenta dati migliori rispetto alle medie nazionali e regionali. In centro sono presenti oltre il 40% delle attività commerciali e poco più del 38% dei pubblici esercizi del territorio comunale. Negli ultimi anni il saldo tra nuove aperture e chiusure è risultato positivo, in controtendenza rispetto a una perdita di esercizi di vicinato a livello nazionale e regionale, nel decennio 2011-2021, rispettivamente del 16,4% e del 19,2%".

Antonio Lecci