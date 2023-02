Il commercio che non si arrende Salvo lo storico negozio di La Vecchia

Grande festa domenica mattina a La Vecchia per l’inaugurazione ufficiale della nuova gestione del negozio di generi alimentari rilevato da una giovane coppia. I coniugi Silvia Bertolini e Davide Vecchi dal 2 gennaio hanno iniziato a condurre l’attività subentrando a Teresa Zanelli (madre di Silvia) che per 40 anni, con grande impegno e professionalità, ha guidato il negozio come titolare.

Teresa ha terminato la conduzione lo scorso 31 dicembre e sono poi subito subentrati la figlia e il genero. Una sfida importante per Silvia e Davide che hanno deciso anche di rinnovare l’esercizio di La Vecchia con alcune novità, subito apprezzate dai tanti clienti.

"‘Vecchi sapori’ è il nuovo nome che abbiamo scelto per il negozio – spiega Silvia Bertolini – per richiamare il cognome di mio marito e dei nostri figli e anche per fare riferimento ai prodotti di qualità tradizionali. Il negozio non è stato chiuso durante il recente ‘passaggio’ con mia madre e in queste settimane abbiamo eseguito alcuni lavori".

In tanti domenica hanno partecipato a La Vecchia al taglio del nastro avvenuto alla presenza del sindaco vezzanese Stefano Vescovi e dell’assessore comunale alle attività produttive e commerciali Mauro Lugarini. E’ intervenuto il parroco don Massimiliano Giovannini che ha impartito la benedizione. Erano inoltre presenti i carabinieri della stazione di Vezzano e la Protezione civile locale.

"Teresa ha operato – ha detto il sindaco Vescovi durante il suo saluto – in questo negozio per 40 anni e due mesi. Oggi c’è questo passaggio di consegne da madre alla figlia che è molto emozionante.

E’ una sfida continuare questa attività in queste comunità considerato l’attuale società. Lo sforzo che loro mettono per mantenere viva questa attività è importante da parte di una famiglia con tre bambini. Certamente la comunità risponderà".

L’altra mattina durante l’inaugurazione è stato offerto un buffet, mentre Edit ‘Titta’ Grosset si è occupata con successo della preparazione e distribuzione di una maxi-mortadella.

Matteo Barca