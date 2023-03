Il commissario e i lavori abusivi "Li abbiamo denunciati alla procura"

"L’amministrazione comunale è impegnata nel contrasto di ogni forma di illegalità e la situazione di via Imbreto non fa eccezione". Arriva finalmente la risposta dal municipio di Correggio alle richieste dei residenti nella zona in questione, dopo le ripetute segnalazioni di presunti lavori non autorizzati per una ipotetica "campina", in un terreno che però risulta essere a destinazione esclusivamente agricola. Il commissario straordinario del Comune, Salvatore Angieri, interviene sull’argomento: "Proprio in settimana – spiega – ho personalmente firmato un’ordinanza che vieta l’allacciamento dell’energia elettrica in quell’area. Questo atto è solo l’ultimo di una serie che fa seguito alle ordinanze di sospensione dei lavori del novembre 2022 e, più recentemente, dello scorso febbraio".

E aggiunge: "La nostra polizia Locale è impegnata quotidianamente a effettuare sopralluoghi nell’area, per verificare lo stato dei lavori. Per restare solo alle ultime settimane, sono stati riscontrati vari abusi, per i quali abbiamo immediatamente informato la Procura della Repubblica, fornendo la documentazione con cinque informative e richiedendo l’intervento della magistratura per quanto di propria competenza". I residenti segnalano però che, nonostante sopralluoghi e sanzioni, i lavori nell’area agricola proseguono.

a.le.