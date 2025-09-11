Il commosso addio ad Andrea ‘Benny’

Ieri a Fabbrico l’addio ad Andrea Benati, soprannominato Benny, di Fabbrico, stroncato da un improvviso malore mentre domenica si trovava in Sardegna, in vacanza, in località Budoni. L’uomo, che era dipendente in una azienda di Reggiolo come operaio, aveva 48 anni. Al momento del malore è scattata la macchina dei soccorsi, che alla fine purtroppo si è rivelata inutile. Da subito è emersa la causa natura del decesso, dovuta a malore. E per questo è stato possibile da subito avviare le pratiche per il rientro della salma nella Bassa Reggiana. Ieri pomeriggio i funerali (affidati all’agenzia Bonini) partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per la chiesa di Santa Maria Assunta di Fabbrico, dove amici, parenti, colleghi e conoscenti hanno voluto dargli l’ultimo saluto, durante la funzione religiosa officiata dal parroco don Gabriele Burani, il quale ha rivolto parole di conforto ai familiari colpito dal lutto improvviso, arrivato in un momento felice e di svago.

Andrea lascia la moglie Simona, i figli Riccardo, Luna, Matilde e Alice, i genitori Ernesto e Antonella, i fratelli Luca con Silvia e Alessandro, Martina e Roberto con Alessia, oltre ad altri parenti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni ai parenti. E molte sono state le visite alla camera mortuaria, aperta martedì per l’ultimo saluto ad Andrea, la cui scomparsa ha destato cordoglio nella comunità. Dopo il funerale il feretro è stato trasferito per la cremazione, con le ceneri poi deposte nel cimitero di Fabbrico.

Antonio Lecci