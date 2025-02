Il commosso omaggio degli atleti della Virtus Mandrio all’ex compagno Emanuel

Ha destato profondo cordoglio anche a Correggio la scomparsa di Emanuel Akouablin, 26 enne deceduto a Luni, nei pressi di Sarzana, dove si era trasferito assieme alla madre e dove lavorava.

Il ventiseienne era stato sin dal settore giovanile un calciatore della Virtus Mandrio, con cui aveva fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, salutando la società gialloverde nella stagione 2020-21.

Per ricordarlo la società, nella mattinata di sabato, ha organizzato una commemorazione presso il campo sportivo a cui hanno partecipato tutti i suoi ex compagni di squadra.

Un momento che ha preceduto di poco la partenza di una delegazione correggese verso la Liguria per partecipare ai funerali.

Emanuel era molto conosciuto a Correggio dove aveva frequentato elementari e medie. Aveva poi completato gli studi a Carpi, dove abita ancora il padre Aka, di origini ivoriane, diplomandosi come perito meccanico all’Istituto Vallauri e per motivi di lavoro si era trasferito in Liguria, assunto da un’azienda in un Comune vicino a casa della madre.