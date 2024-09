Il compleanno dell’Ariosto. Festa, giochi e incontri

Oggi Reggio Emilia festeggia il compleanno di Ludovico Ariosto in occasione dei 550 anni della sua nascita – avvenuta nella città emiliana nel 1474 – con una giornata di appuntamenti e iniziative rivolti a pubblici di tutte le età e di interessi diversi, all’interno del complesso del Mauriziano, residenza estiva del poeta della Corte Estense e del Rinascimento italiano. Si tratta della seconda proposta culturale dopo la Festa del passaggio del tempo andato in scena in piazza Prampolini a Capodanno.

Gli eventi sono raccolti in due programmi tematici – più culturale ’Mauriziano tra passato e futuro/Ariosto 550 anni dopo’ e più ludico-creativo ’Ariostesca’ – e si articoleranno lungo l’arco dell’intera giornata. Letture animate, musica, teatro, iniziative dedicate all’ambiente, al benessere e alla didattica ma non solo: nel corso della mattinata è in programma ‘Il tuo Maurician sempre vagheggio. Parola e immagine, le edizioni antiche dell’Ariosto alla Biblioteca Panizzi’, incontro promosso dai Musei civici e dalla Biblioteca Panizzi dedicato alla figura dell’Ariosto e al significato e valore della sua opera, con un approfondimento particolare incentrato sulla conoscenza delle edizioni antiche custodite a Palazzo dei Musei e alla stessa Biblioteca Panizzi. All’incontro prenderà parte l’assessore alla Cultura Marco Mietto. Nel corso della giornata, infine, nel parco del Mauriziano saranno presenti numerosi banchetti e gastronomia

Ariostesca. Alle 9.30 è in programma l’apertura della mostra mercato e del punto ristoro del Bar Mau, mentre dalle 10 alle 18 l’Asineria Asini di Reggio prevede una serie di attività pensate per i piccoli ma non solo, tra cui giochi di relazione nel recinto con Coccolasino, letture e narrazioni sulle rive del Rodano, e un laboratorio dedicato alla realizzazione del lungo murales dedicato al leggendario Asinogrifo. Nel corso della giornata, all’interno del cortile di Palazzo Vecchio, si alterneranno diversi momenti dedicati alla musica, alle eccellenze del territorio e all’opera dell’Ariosto. La giornata si conclude alle 21 con il concerto del Trio Ciocaia: un omaggio alla tradizione contadina e alla cultura musicale dell’Appennino e alla piva emiliana, con un repertorio che attraversa i canti della cultura popolare, accostati a frammenti della musica colta del Seicento.

Mauriziano tra passato e futuro. Il programma si aprirà alle 11 con il saluto dell’assessore alla Cultura Marco Mietto e, a seguire, l’intervento ‘Il tuo Maurician sempre vagheggio. Parola e immagine, le edizioni antiche dell’Ariosto alla Biblioteca Panizzi’ di Maria Montanari e Nicola Raimondi, funzionari rispettivamente dei Musei Civici e della Biblioteca Panizzi. Chiuderà l’incontro Alberto Cadoppi, storico e ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi di Parma, che illustrerà la storia della famiglia Malaguzzi e il suo profondo legame con Ariosto: ‘Alle origini della famiglia materna dell’Ariosto: i Malaguzzi Valeri’. Nel pomeriggio, dalle 16, bambini e famiglie potranno immergersi nell’universo fantastico dell’Orlando Furioso con ‘Furiose Interazioni’, esperienza digitale strutturata su tre postazioni.

Info: almau.re.it/ariostesca/ e www.musei.re.it/appuntamenti/mauriziano-tra-passato-e-futuro/