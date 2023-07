Il Comune abbatte 40 alberi I residenti si arrabbiano

L’operazione è stata presentata come una "manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza le piante". Si tratta dei pioppi di via Berlinguer a Cadelbosco Sopra. Dal municipio spiegano di aver agito su un gruppo di alberi "investito e in parte danneggiato dal maltempo". E annuncia una nuova piantumazione "in area idonea" per compensare la perdita di superficie verde. Ma i residenti segnalano l’abbattimento di una quarantina di piante, dietro il condominio Le Caravelle. "Il quartiere aveva l’ombra il pomeriggio. Ora non c’è più", dicono i residenti. E ancora: "Dove saranno piantati i nuovi alberi? Noi li rivorremmo qui, non… in area idonea". La questione solleva anche il polverone politico: "Siamo perplessi – commenta il capogruppo di opposizione Marino Zani – di fronte a un abbattimento di così tanti alberi presentato come manutenzione. I pioppi in questione da anni non venivano potati e questo ha peggiorato le loro condizioni generali. Occorre maggiore manutenzione, non abbattimenti radicali per risolvere il problema. Inoltre, i cittadini sono stati informati dell’operazione? C’è stata condivisione prima di mettere in azione le motoseghe?".

Antonio Lecci