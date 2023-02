Il Comune aiuta tredici associazioni sportive locali

Il Comune di Albinea ha aiutato 13 associazioni e società sportive locali che hanno beneficiato del bando comunale che stanziava 15mila euro a favore delle loro attivitài. Diversi erano i criteri presenti nel bando per la concessione dei contributi. Le società sportive che hanno ottenuto il contributo sono state Polisportiva Borzanese, Go Basket, Circolo Tennis Albinea, Hellas Albinea, Polisportiva Albinetana, Polisportiva Iwons, Azato Karate, Skating Club Albinea, United Albinea, Danse de la Plume, Associazione Tre Castelli e Pilates & Co. L’assessore allo sport Daniele Menozzi ha spiegato che migliorare "l’impiantistica, dar vita a eventi culturali che parlino di sport e organizzare manifestazioni sportive insieme alle realtà del territorio sono le nostre linee guida". Menozzi ha inoltre assicurato che il Comune continuerà "a garantire ogni anno importanti stanziamenti a favore delle attività specifiche delle nostre società".

m. b.