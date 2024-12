Il Comune approva il bilancio. Priorità a strade e istruzione

Invariate rette e tariffe, previsti 560mila euro per asfaltature e nuovi investimenti per circa 3,5 milioni di euro. Lo si legge nel Bilancio che il Consiglio comunale di Quattro Castella ha approvato nei giorni scorsi insieme al Previsionale 2025-’27. Le minoranze hanno scelto la via dell’astensione sui punti relativi a tassazione e investimenti, mentre sul bilancio complessivo hanno votato contro.

La parte corrente è pari a 10,2 milioni, con importanti opere pubbliche in cantiere tra cui il nuovo polo scolastico finanziato con i fondi del Pnrr. Il Municipio inoltre ha presentato ad un bando un nuovo progetto di rigenerazione urbana collegato a quello delle nuove scuole che porterà ad una rivisitazione del layout urbano di Quattro Castella.

"Andiamo ad approvare il Bilancio entro i termini previsti per legge per essere operativi fin da inizio 2025", ha detto il sindaco Alberto Olmi, parlando di continuità nelle scelte ma "anche ambizioso in coerenza con gli impegni presi con i cittadini. Manteniamo inalterato il livello qualitativo dei servizi alla persona erogati da Comune e Unione senza andare ad aumentare di un euro le rette e le tariffe. Per compensare l’aumento dei costi dovuto alle dinamiche inflattive e i tagli del Governo - che su di noi si concretizzano in circa 500mila euro di risorse in meno -, accorpiamo allo 0,8% l’aliquota Irpef ampliando nel contempo da 10mila a 12mila euro di reddito l’area di esenzione - circa 300 in più cittadini esentati".

Sul fronte degli investimenti oltre al nuovo polo scolastico, sono in previsione la realizzazione della nuova palestra e del nuovo cimitero.

"In generale - ha aggiunto il promo cittadino - vogliamo incrementare l’attenzione alla cura e manutenzione del territorio con 560mila euro di asfaltature nel triennio. Gli uffici sono impegnati a seguire la prosecuzione delle attività finanziate con il Pnrr tra cui c’è anche l’intervento alla Corte delle Noci. Si è avviato, inoltre, il cantiere per la realizzazione della nuova ciclo-pedonale di Roncolo".

Tra le linee guida di mandato si conferma l’attenzione "a migliorare l’offerta scolastica, culturale, sportiva e ricreativa", all’ambiente e alla sicurezza dei cittadini.

Francesca Chilloni