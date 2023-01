Il Comune avrà un furgone elettrico

Un furgone E-Berlingo elettrico e ad impatto zero al posto di un Fiorino diesel, vecchio ed inquinante: è quello che il Comune di Campegine otterrà grazie al bando regionale voluto dal Movimento 5 Stelle per svecchiare il parco auto degli enti locali e che ad oggi ha visto ben 159 Comuni della regione parteciparvi. È stata la consigliera Silvia Piccinini a far stanziare nel bilancio regionale 5,5 milioni di euro a questo scopo: "Sono molto soddisfatta che anche Campegine abbia deciso di sfruttare questa possibilità. È un chiaro esempio di come le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. Dopo che il Parlamento europeo ha detto stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, è urgente procedere spediti verso un’autentica transizione ecologica".

f.c.