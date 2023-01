Il Comune cambia nome a tre vie Scatta la protesta dei residenti

Un cambio di nomi a vie pubbliche di Rolo sta creando malcontento tra alcuni cittadini interessati dall’operazione. Il sindaco Luca Nasi difende la scelta: "Come si sarà già notato – spiega il primo cittadino – sono state rinominate tre vie rolesi, in specifici tratti in cui la numerazione era "critica", a tal punto da rendere complessa l’individuazione delle abitazioni corrispondenti da parte di servizi postali e di consegna a domicilio, ma soprattutto per i mezzi di soccorso, la cui tempestività d’azione è fondamentale. Ai cittadini interessati non sarà necessario modificare i documenti d’identità (carta d’identità, patente, libretto di circolazione) e che a inizio gennaio sono stati spediti dagli uffici comunali i certificati di variazione toponomastica da esibire agli enti privati. Inoltre si potrà ritirare il nuovo numero civico in municipio dal 18 al 28 gennaio".

Ma non mancano reazioni negative per le nuove vie (intitolate a Nilde Iotti, Rita Levi Montalcini e Maria Spaggiari Bandini). "A fine agosto era comparsa la delibera sul cambio di denominazione di alcune strade – commenta uno dei cittadini coinvolti – e alle nostre richieste di informazioni ci era stato detto che ci sarebbe voluto del tempo e che si agiva per valorizzare nomi illustri anche del paese, deceduti da tempo. Non crediamo sia reale la giustificazione sulle difficoltà dei mezzi di soccorso a trovare gli utenti, perché negli anni non abbiamo mai riscontrato il problema. Ora sono arrivate le raccomandate del Comune che informano della novità. Per noi è una scocciature, con costi per il cambio utenze private". Alcuni cittadini hanno già scritto al Prefetto di Reggio per chiedere delucidazioni, senza escludere un ricorso al Tar.