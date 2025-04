Il Comune candida tre hub: Brugneto,. Villanova e centro

Il Comune di Reggiolo ha presentato la candidatura per gli hub urbani e di prossimità, previsti da un progetto regionale. Per il paese della Bassa si punta a tre hub, di cui due di prossimità a Brugneto e Villanova, e uno urbano in centro storico. L’obiettivo? Potenziare i servizi per cittadini e imprese, valorizzare il commercio locale e favorire la socialità. Per Brugneto e Villanova si punta a investimenti che possano evitare lo spopolamento delle attività, migliori collegamenti con il capoluogo con realizzazione di percorsi ciclabili, ma anche con la novità rappresentata da corse con bus navetta tra la periferia e il centro del paese. L’hub urbano del centro storico, invece, vuole valorizzare lo sforzo per la riqualificazione degli spazi urbani e la ricostruzione degli edifici dopo il terremoto del 2012. L’obiettivo principale del progetto rimane comunque quello di incrementare l’attrattività per nuove attività e per nuovi residenti.