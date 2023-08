Il Comune cerca gestore per riaprire Villa Cerillo

Nuovo tentativo di concedere in locazione Villa Cerillo, immobile di proprietà del Comune di Rolo, situato in piazza Eccidio della Righetta, da tempo chiuso in quanto non si trovano gestori che possano proseguire la storica attività di ristorazione per cui questo luogo era affermato. Il Comune ha emesso un bando di gara per la concessione in locazione dell’edificio, per un periodo di sei anni rinnovabile per altri sei. Il bando è avviato con proceduta aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta complessivamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo.

A Villa Cerillo si potrà esercitare esclusivamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il Comune ha inoltre avviato lavori di adeguamento e ristrutturazione all’impianto elettrico (per arrivare a una portata di 40 kw), lo spostamento dello scarico della cucina, il ripristino delle murature interne in corrispondenza del bancone precedentemente esistente ed ora demolito, il ripristino degli intonaci esterni e ritinteggiatura completa.

I lavori dovrebbero terminare entro fine ottobre. Il canone di locazione annuo è di 10 mila euro soggetto ad aumento al rialzo. Non sono ammesse offerte pari o inferiori al canone posto a base di gara. Il canone non comprende i costi per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento…), che dovranno essere attivate direttamente a nome del conduttore prima dell’inizio dell’attività. Le offerte vanno presentate entro le ore 12 del 10 agosto 2023, agli uffici comunali di Rolo.

Antonio Lecci