Il Comune chiede lo stop della Conferenza dei servizi

Il consiglio comunale di Gualtieri ha approvato la mozione che chiede lo stop all’iter autorizzativo per l’impianto di biometano a Santa Vittoria. Ma l’altra sera, nella sala consiliare del municipio di Gualtieri, si è fatto anche di più: il testo del documento, avallato anche dal sindaco Federico Carnevali (foto), chiede anche il rinvio della seduta della Conferenza dei servizi prevista nei prossimi giorni proprio per dare o per negare il via libera al contestato impianto previsto in via D’Este. Si chiede infatti che la Conferenza dei servizi (formata dagli enti tecnici chiamati a valutare le caratteristiche del progetto) emetta il proprio parere solamente nelle prossime settimane, dopo che sarà entrata in vigore la nuova normativa regionale in materia. C’è però la necessità che pure a livello nazionale si metta mano alle leggi di riferimento, per poter uniformare le condizioni in tutta Italia, evitando che possano esserci regolamenti differenti tra le leggi nazionali e quelle regionali, con le difformità che rischiano di favorire ricorsi giudiziari e confusione in questo settore.