Il Comune coinvolto in 26 contenziosi legali

Al 31 dicembre 2023 sono 26 i contenziosi legali in cui è coinvolto il Comune di Reggio Emilia. Per 12 di questi le controparti chiedono a titolo di risarcimento la somma di 20 milioni. Il rischio di soccombenza ritenuto "possibile" riguarda cause per quattro milioni mentre il rischio di dover versare anche gli altri 16 milioni è considerato "remoto". Per quanto riguarda gli altri 14 procedimenti giudiziari, il rischio di soccombenza "possibile" riguarda solo uno di questi, mentre non sono ancora state ufficializzate le richieste di danno. A fornire i dati è Fabrizio Aguzzoli, capogruppo di Coalizione civica, che li ha ottenuti tramite un accesso agli atti dagli uffici di piazza Prampolini. "La situazione non è drammatica ma deve farci riflettere", dice Aguzzoli. Ricordando infatti che "già nel 2020 uno dei revisori dei conti aveva posto un accento critico sul fatto che il fondo rischi per contenzioso non garantisse sufficiente copertura e allora il fondo fu portato a 5,5 milioni che è più o meno la cifra attuale". Rincara la dose il collega di Coalizione civica Dario De Lucia, che individua un nodo politico nel fatto che "il Comune fa un ricorso molto alto degli affidamenti diretti negli appalti, per quasi l’82% dei casi. Nel prossimo regolamento sugli appalti penso che vadano limitati". Nella replica il sindaco Marco Massari ha ricordato che nel 2022 le cause legali in corso erano 34 (di cui 12 si ritenevano soccombenti) "ma in realtà non è arrivata alcuna sentenza sfavorevole". Il Consiglio comunale ha quindi approvato un debito fuori bilancio di 13mila euro da versare, in esecuzione di una sentenza di primo grado del Tar di Parma, all’Autofficina Corradini. All’amministrazione i giudici contestano l’affidamento diretto di un servizio.

"Oggi il Consiglio comunale ha riconosciuto un debito fuori bilancio come atto dovuto secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali – commentano i consiglieri Giovanni Tarquini e Carmine Migale –. Per la nostra Lista Civica la questione è di particolare importanza in quanto questo debito deriva da una sentenza del Tar che ha condannato il Comune al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali in favore del ricorrente dopo aver dichiarato illegittimo, dunque annullato, un provvedimento di affidamento diretto di un servizio pubblico a un soggetto privato. Il rischio poi è quello che ci possano essere altre situazioni analoghe che potrebbero arrecare ulteriore danno alle casse del Comune ove dovessero dare luogo ad altri analoghi contenziosi. Ci vuole maggiore chiarezza, nell’interesse del bene che tutti noi rappresentanti dei cittadini abbiamo il compito di tutelare, che è quello del corretto funzionamento della macchina amministrativa della nostra città".