Il Comune compie 164 anni

Oggi Cavriago festeggerà il suo 164° compleanno inaugurando le attrezzature digitali acquistate grazie alla campagna di crowfunding Laboratori digitali al Multiplo: 86 sono stati i sostenitori, 8.470 euro la somma raccolta in soli 50 giorni. Alle 10 al Centro Cultura Multiplo la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni e l’assessora alla Cultura Martina Zecchetti ringrazieranno i mecenati che hanno consentito l’acquisto di una postazione per podcast completa di computer e due impianti microfonici insonorizzati, due tablet Ipad 10”, un green screen per video editing, una fotocamera Gopro, una steadycam Ronin-SC, uno scanner 3d Revopoint Pop 3 per laboratori di progettazione e stampa 3d e una stampante 3d.