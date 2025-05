Il Comune compra la sala Cinepiù

In vendita da tempo, il Cinepiù di Correggio, dotato di una sala di proiezione da trecento posti e altre due sale da 140 posti, per una capienza totale che raggiunge le 580 persone, è stato acquistato dal Comune di Correggio. Un’acquisizione tramite asta pubblica, al prezzo di 250mila euro oltre a imposte, spese notarili e di gara, per un importo totale di quasi 320 mila euro.

"L’acquisto rappresenta un passo importante nella strategia dell’amministrazione per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e la riattivazione di luoghi simbolici del territorio", spiegano dal municipio. La struttura, aperta al pubblico nel 2005, si sviluppa su tre piani fuori terra, per una superficie complessiva di 1.411 mq. Il Cinepiù risulta un punto di riferimento per la comunità correggese, uno spazio di valore culturale e identitario. Fin dall’inizio, l’obiettivo dell’ente pubblico locale è stato quello di non lasciare inattiva la struttura, ma di restituirla ai cittadini come luogo vivo, aperto, partecipato. Con l’acquisizione dell’immobile, il Comune subentra nel contratto di gestione in atto, garantendo così la continuità delle attività cinematografiche senza interruzioni. Il cinema rimarrà aperto e operativo, mantenendo il suo ruolo di presidio culturale nel cuore della città. L’intenzione è quella di affidare in futuro la gestione della struttura a soggetti privati con adeguata professionalità, che vanno individuati tramite procedura pubblica, con un bando che verrà pubblicato l’anno prossimo.

Antonio Lecci