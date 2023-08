Il Comune conferma la consulenza psico-pedagogica nelle scuole

Il Comune di Rubiera, anche per il prossimo anno scolastico, ha confermato il servizio di consulenza psico-pedagogica interna nelle scuole di Rubiera. Si tratta di un servizio importante e utile per le scuole, apprezzato pure da genitori e insegnanti.

"E’ un investimento di 10mila euro che il Comune fa anche a supporto delle scuole pubbliche statali, credendo che questo tipo di intervento sia particolarmente prezioso oggi per i nostri ragazzi e anche per chi deve lavorare con loro", dice il sindaco Emanuele Cavallaro.

Il primo cittadino rubierese ha lanciato un appello alle famiglie degli studenti: "Invito i genitori – evidenzia Cavallaro – a rilasciare le apposite liberatorie quando verrà loro richiesto. Un occhio esperto è in grado di individuare criticità potenziali o attuali, ma soprattutto di suggerire una strategia per risolverle, in anni particolarmente delicati per la formazione dell’identità dei ragazzi. Anche il bullismo si previene prima di tutto così".

La procedura di affidamento da poco conclusa prevede l’individuazione di un team di psicologi referenti con esperienza specifica di consulenza e intervento pedagogico e psicologico rivolto alle scuole dell’infanzia statali, primarie e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Rubiera. "Si attua attraverso consulenze individuali, interventi sul gruppo classe, di supervisione al gruppo insegnanti e a genitori", spiega il sindaco Emanuele Cavallaro.

